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Курс євро до долара впав до мінімуму за 20 років і наближається до паритету

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Середа 06 липня 2022 10:08
Курс євро до долара впав до мінімуму за 20 років і наближається до паритету Фото: курс євро впав до мінімуму з 2002 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Стрімка втеча за доларами на тлі зростання ризиків глобальної рецесії завдала шкоди іншим валютам, а євро постраждав найсильніше. Аналітики прогнозують, що єдина валюта, яка досягла найнижчого рівня з 2002 року, незабаром впаде до паритету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євро вважається особливо вразливим, враховуючи сильну залежність Німеччини, Італії та інших країн від російського газу, а також побоювання, що значне підвищення ставок Європейського центрального банку може спровокувати нову боргову кризу єврозони.

"Все це означає, що євро буде падати далі, і ринки починають усвідомлювати це. Ми прагнемо до паритету, і питання полягає в тому, чи це занадто малий рух, або він може піти нижче. Ми думаємо, що це можливо", - сказав Джордан Рочестер, валютний стратег Nomura Securities

Євро втратив 10% по відношенню до долара в цьому році і на рівні 1,0238 долара близький до психологічно важливої паритетної точки, яку він в останній раз досягав в середині 2002 року, коли валюті було всього три роки.

Він також досяг нового семирічного мінімуму по відношенню до швейцарського франка і впав по відношенню до фунта стерлінгів і ієни, але поки мало хто аналітики готові говорити про досягнення дна.

Енергетична криза

Зростаючі ціни на газ і попередження про значне скорочення поставок з Росії викликають побоювання з приводу великої енергетичної кризи в Європі цієї зими.

Ціни на природний газ подвоїлися в порівнянні з червневими мінімумами і зросли на 465% в порівнянні з минулим роком. Між Росією і Німеччиною вибухнув скандал з обслуговування трубопроводу. Єврозона імпортувала близько 40% своїх енергетичних потреб з Росії незадовго до того, як почалося вторгнення в Україну.

Ризики рецесії

Економісти очікують, що єврозона скотиться в рецесію швидше, ніж конкуренти. Nomura очікує, що економіка євро впаде в рецесію до третього кварталу із загальним зниженням ВВП на 1,7%.

Сплеск прибутковості облігацій ще більше посилює ризики рецесії. За останні два тижні вартість державних позик в Європі росла швидше, ніж в США, що вказує на більш швидке посилення фінансових умов.

"Ризики рецесії і зниження темпів зростання в Європі, які ми спостерігаємо, є рушійною силою цих рухів євро", - сказала Грейс Пітерс, глава відділу інвестиційної стратегії JPMorgan Private Bank в регіоні EMEA.

Падіння євро є ще одним головним болем для Європейського центрального банку (ЄЦБ), який бореться з рекордно високою інфляцією, оскільки слабка валюта підживлює ціни на імпорт.

Франсуа Вільруа де Гальо з ЄЦБ, виступаючи в травні перед останнім спадом, сказав, що слабкість євро ускладнює досягнення цільового рівня інфляції в 2%.

Очікується, що ЄЦБ почне підвищувати ставки в цьому місяці, це перше підвищення з 2011 року.

Тим не менш, стрімке зростання цін на енергоносії підвищує ризик рецесії, тому грошові ринки згорнули агресивні ставки на підвищення ставок.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні курс долара до основних валют виріс до максимуму за 20 років.

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