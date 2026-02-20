Евро "штормит": НБУ изменил официальный курс на 20 февраля - а что в обменниках сегодня

Главное:

Решение НБУ: Официальный евро упал сразу на 34 копейки, доллар - всего на 3 копейки.

Официальный евро упал сразу на 34 копейки, доллар - всего на 3 копейки.

Доллар укрепился к евро из-за ожиданий жесткой политики ФРС США и рисков на Ближнем Востоке. Наличный рынок: Банки и обменники держат курс евро выше официального - на уровне 51,30-51,35 грн.

Что решил НБУ и почему

Вчера Нацбанк опустил курс евро на 34 копейки до 50,91 гривен. Доллар же опстился на три копейки и на сегодня официальный курс составляет 43,26 гривны.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина руководитель по продажам АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль, доллар укрепился относительно евро, поскольку ФРС США не исключила повышение ставок вместо их снижения.

По его словам, это усилило ожидания жесткой монетарной политики. Также из-за рисков на Ближнем Востоке вырос спрос на доллар как безопасный актив. В результате курс евро упал до 1.1750 на мировом рынке, что повлекло его снижение и по отношению к гривне.

Курс валют: обменники и банки

По данным портала Minfin, сегодня средний курс евро в обменниках составляет 51,30 гривну для покупки, а сдать валюту можно по курсу - 51,10 гривна.

Фото: курс валют в обменниках 20 февраля (инфографика РБК-Украина)

Средний курс доллара в обменниках для покупки составляет 43,27 гривны, а сдать валюту можно по курсу 43,19 гривны.

Средний курс евро в банках сегодня держится на уровне 51,35 гривны при покупке и 50,65 гривен - для сдачи валюты.

Доллар в банках сегодня можно купить по среднему кусу в 43,5 гривны, а сдать - по 43 гривны.