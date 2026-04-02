RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Евро рванул до 51 гривны, доллар падает: курс в обменниках и банках на 2 апреля

09:48 02.04.2026 Чт
2 мин
Что происходит на валютном рынке 2 апреля и где лучший курс?
aimg Мария Кучерявец
Фото: пока доллар теряет позиции, евро бьет новые отметки (коллаж РБК-Украина)

Доллар и евро 2 апреля продолжают демонстрировать противоположную динамику. Американская валюта дешевеет, а европейская - активно прибавляет в цене.

РБК-Украина публикует свежие данные из касс крупнейших банков и обменных пунктов.

Главное:

  • Доллар продолжает падение: В обменниках курс покупки снизился до 43,75 грн (-7 коп), а в банках средний курс продажи составляет 44,09 грн (-1 коп).
  • Евро стремительно дорожает: Валюта ЕС продемонстрировала рост в обменниках до 50,90 грн (+10 коп), а в банках курс покупки подскочил до 51,00 грн (+24 коп).
  • Где покупать выгоднее всего: Самый дешевый доллар сегодня предлагает Ощадбанк и Monobank, а самый низкий курс евро зафиксирован в ПриватБанке.

Курс валют в обменниках

В обменниках наблюдается изменение стоимости основных валют по сравнению с предыдущим утром.

Курс американской валюты продолжает демонстрировать тенденцию к снижению. Европейская валюта, наоборот, продемонстрировала рост стоимости.

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 2 апреля средний курс доллара в обменниках при покупке составляет 43,75 гривны (-7 коп).

Сдать американскую валюту сегодня можно по курсу 43,60 гривны (-10 коп).

В то же время евро в обменниках стоит 50,90 гривны (+10 коп.) при покупке, а сдать европейскую валюту можно по 50,65 гривны (+10 коп).

Фото: курс валют на 2 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс в банках

В банках сегодня средний курс доллара при покупке составляет 44,09 гривны (-1 коп), тогда как сдать американскую валюту можно, как и вчера утром, по курсу 43,60 гривны.

В то же время европейская валюта в банках уже стоит 51 гривну (+24 коп) при покупке, а курс, по которому можно сдать евро, составляет 50,35 гривны (+25 коп).

ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 44,10 гривны, а для карточных операций - 44,05 гривны. Евро же в "Привате" можно купить по 51,10 гривны в отделениях и 51,02 гривны - по безналу.

Ощадбанк продает доллар в мобильном "Ощаде" по 44 гривны, а для карточек курс составляет 44,15 гривны. Евро в приложении стоит 51,30 гривны, а безнал - 51,15 гривны.

В "Пумбе" доллар сегодня можно купить по 44.10 гривны в кассе и по 44,10 гривны - безнал. Евро в кассах банка можно купить по 51,20 гривны.

Monobank продает доллар по 44,03 гривны, а евро - по 51,26 гривны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Курс гривныКурс евроОбмен валютКурсы валют