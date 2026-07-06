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Евро резко обвалился, доллар замер: курс на 7 июля и почему с августа стоит ждать перемен

16:50 06.07.2026 Пн
3 мин
Сколько будет стоить доллар завтра?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Евро резко обвалился, доллар замер: курс на 7 июля и почему с августа стоит ждать перемен Фото: НБУ дал курс валют на 7 июля (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс на 7 июля: доллар остался без изменений, в то время как евро заметно подешевел.

Следует ли ожидать стабильности на рынке в июле и к чему готовиться украинцам во второй половине лета – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс НБУ: Доллар стабилизировался на уровне 44,56 грн/доллар, тогда как евро подешевел до 50,86 грн/евро.
  • Ситуация в июле: Рынок будет оставаться относительно спокойным из-за отсутствия новых потрясений и эффективной балансировки со стороны Нацбанка.
  • Ожидание осенью: Уже со второй половины августа прогнозируется оживление спроса на валюту. Это связано с подготовкой бизнеса и государства к отопительному сезону и закупкой энергетического оборудования.

Курс валют НБУ

Нацбанк оставил без изменений курс доллара на 7 июля – официальный курс держится на уровне 44,56 гривен.

А вот курс евро регулятор резко снизил. Официальный курс на завтра - 50,86 гривен, что на 16 копеек ниже курса сегодня.

Евро резко обвалился, доллар замер: курс на 7 июля и почему с августа стоит ждать перемен

Фото: курс валют НБУ на 7 июля (инфографика РБК-Украина)

Прогноз валютного рынка: что ожидать в июле и конце лета

Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, июль может стать относительно спокойным месяцем для валютного рынка Украины.

Стабильности будет способствовать сезонный фактор, умеренная инфляция и отсутствие новых потрясений. Ключевым фактором остается ситуация с импортом горючего: если мировые цены на нефтепродукты не будут демонстрировать резких скачков, спрос на валюту будет оставаться в пределах, которые Нацбанк способен эффективно контролировать.

Прогноз курса на текущую неделю:

  • Доллар: 44,7-45,1 грн/доллар.
  • Евро: 51,5-52,5 грн/евро.

В то же время эксперт отмечает, что системный спрос на валюту со стороны импортеров будет сохраняться и дальше, ведь украинская экономика в значительной степени зависит от поставок горючего, энергоресурсов и товаров для поддержки бизнеса.

Чего ждать с августа?

Лесовой отмечает, что покой может завершиться во второй половине августа. Ожидается оживление валютного рынка, связанное с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

Факторы, которые будут влиять на курс во второй половине лета и осенью:

  • Рост спроса на валюту из-за увеличения импорта оборудования, горючего, генераторов и материалов для восстановления инфраструктуры.
  • Реакция государства, бизнеса и населения на риски, связанные с энергетикой и безопасностью.
  • Необходимость более активного участия Нацбанка на рынке для сглаживания колебаний в период с августа по декабрь.
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