Курс долара повернувся до падіння на міжбанку
Курс долара на міжбанку у продажу 13 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 26,68 гривень за долар, курс в покупці до 26,66 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 19 копійок до 31,47 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6600 - 26,6800 грн/долар, євро 31,4534 - 31,4770 грн/євро, російський рубль 0,3663-0,3667 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 10 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,7400 - 26,7600 грн/долар, євро 31,6441 - 31,6651 грн/євро, російський рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 14 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.