Евро подорожал к доллару после торговой сделки США и ЕС

Курс евро достиг 1,1753 доллара, подорожал на 0,1% после первоначального роста на 0,3%.

Снижение напряженности и ожидания инвесторов

На встрече в Шотландии президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили, что тариф на импорт товаров из ЕС составит 15% - вдвое меньше, чем планировалось ранее.

Это способствовало снижению опасений по поводу экономических последствий торговых пошлин.

"Неделя может быть позитивной просто потому, что теперь правила игры стали яснее", - отметил старший валютный стратег банка NAB Родриго Катрил. По его мнению, глобальная ясность может стимулировать инвестиции и экономический рост.

Однако подробное торговое соглашение между крупнейшими экономиками мира все еще остается недостижимым. В понедельник в Стокгольме должны пройти переговоры между высокопоставленными переговорщиками США и Китая.

Китай должен до 12 августа заключить устойчивое торговое соглашение с США. По данным издания South China Morning Post, стороны могут продлить перемирие в тарифной войне еще на три месяца.

Инвестиционные обязательства и экономический эффект

Трамп сообщил, что ЕС планирует инвестировать около 600 млрд долларов в США, а также значительно увеличить закупки американской энергии и вооружений.

Это соглашение похоже на договоренность с Японией, согласно которой та обязалась инвестировать около 550 млрд долларов и согласилась на 15% тариф на автомобили и другие товары.

Оценка сделки аналитиками и влияние на евро

Несмотря на договоренность, многие в Европе считают тариф в 15% слишком высоким. Евросоюз рассчитывал на полную отмену тарифов.

Шоки Омори, главный стратег Mizuho Securities, заявил, что обязательства по инвестициям приведут к оттоку капитала из Европы и в итоге укрепят доллар по отношению к евро.

"В совокупности слабые перспективы роста и ухудшение платежного баланса способствуют постепенному снижению пары евро/доллар, несмотря на временный подъем", - сказал он.