Евро подорожал до 49 гривен: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен. Единая европейская валюта резко подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 17 сентября средний курс продажи не изменился - 41,40 гривен, курс евро вырос на 35 копеек до 49,10 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 48,10 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,20-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.
Официальный курс на 17 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1752 гривен за 1 доллар (-0,0565 грн).
Официальный курс евро составит 48,6567 гривен за 1 евро (+0,1600 грн).
Скачок евро связан с подорожанием европейской валюты на мировом рынке. Евро вырос до 1,1867 доллара во вторник - максимума с сентября 2021 года.
Доллар дешевеет в ожидании снижения ставки Федеральной резервной системой США. Кроме того, на курс влияет то, что иностранные инвесторы в американские активы начали активно страховать свои вложения от рисков, связанных с долларом.