Евро ниже 52 гривен: курс НБУ на 28 августа и главные риски для национальной валюты

Курс валют НБУ

По данным НБУ, на 28 августа официальный курс доллара установлен на уровне 44,54 грн, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее.

Евро будет стоить 51,85 грн, снизившись на 15 копеек по сравнению с курсом на 27 августа.

Таким образом, обе основные иностранные валюты в конце недели подешевели по отношению к гривне.

Фото: официальный курс валют НБУ на 28 августа (инфографика РБК-Украина)

Что может повлиять на валютный рынок

Одним из рисков для валютного рынка остаются последствия российских атак и связанные с ними логистические проблемы. Удары по складам, распределительным центрам, АЗС, транспортной и портовой инфраструктуре увеличивают расходы украинского бизнеса.

Как пояснил в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой, предприятиям из-за этого приходится менять маршруты, восстанавливать поврежденное оборудование, создавать резервные запасы и искать альтернативные логистические решения.

Отдельное значение эксперт отмечает для морской логистики, которая играет важную роль для украинского аграрного экспорта.

''Ограничение экспорта может привести к меньшему притоку валютной выручки и увеличить роль НБУ в покрытии дефицита предложения валюты'', – отметил Лесовой.

В таких условиях ситуация на валютном рынке будет зависеть не только от внутреннего спроса и предложения, но и от возможности украинского бизнеса бесперебойно экспортировать товары и получать валютную выручку.