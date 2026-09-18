Евро дешевеет: курс НБУ на 21 сентября и возрастут ли ставки по гривневым депозитам

Курс валют НБУ

На 21 сентября НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,67 грн. В пятницу, 18 сентября, американская валюта стоила 44,66 гривны, поэтому ее курс вырос на 1 копейку.

Официальный курс евро в понедельник составляет 51,19 гривны. 18 сентября европейская валюта стоила 51,23 гривны, поэтому ее курс снизился на 4 копейки.

Фото: официальный курс валют НБУ на 21 сентября (инфографика РБК-Украина)

Что будет с гривневыми депозитами после повышения ставки НБУ

Повышение учетной ставки Национальным банком не обязательно сразу приводит к заметному росту доходности гривневых депозитов. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина в комментарии РБК-Украина, после предварительного повышения ставки с 15% до 15,5% существенного увеличения доходности депозитов не произошло.

''Это может быть, но мы видим, что после повышения ставки с 15% до 15,5% такого ощутимого увеличения не произошло. Соответственно, трудно сказать, произойдет ли и после текущего повышения роста доходности депозитов'', – отметил эксперт в комментарии для РБК-Украина.

По его словам, в банковской системе есть значительный объем средств, однако население не слишком активно размещает деньги именно на срочных депозитах из-за рисков. В настоящее время срочные вклады составляют всего около трети от общего объема средств населения.

Шевчишин объяснил, что граждане хотят иметь доступ к своим деньгам в случае непредвиденных обстоятельств.

''Население хочет видеть реальные, доступные деньги, чтобы использовать их в случае неожиданного влияния или ситуации. В любой момент может прилететь, что-то нужно будет купить или подготовиться к зиме. Здесь не до хранения и накопления'', – сказал аналитик.