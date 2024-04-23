Евро-2024: УЕФА согласовал существенное изменение для сборной Украины и других команд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports .

Делегаты конфедерации проголосовали за расширение заявок сборных. Эти изменения еще формально должны утвердить исполком УЕФА.

На Евро-2024 любая сборная сможет привезти 26 футболистов. Главными лоббистами более широкого перечня исполнителей были главные тренеры команд. Они предложили увеличить количество заявленных игроков во время встречи в немецком Дюссельдорфе две недели назад.

Итак, чемпионат Европы станет уже третьим крупным футбольным турниром с расширенными заявками. 26 исполнителей в распоряжении тренеров сборных были на Евро-2020 и ЧМ-2022. Тогда эти изменения были обусловлены эпидемией COVID-19 и проведением Мундиаля в сезоне.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.