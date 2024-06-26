Евро-2024: Словакия расписала удобную ничью со сборной Румынии

Сборная Словакии сыграла вничью с национальной командой Румынии на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года и отправила домой сборную Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, группа E, 3-й тур

Словакия – Румыния – 1:1

Голы: Дуда, 24 – Р. Марин, 37 (пенальти)

В дебюте встречи команды обменялись упущенными возможностями. Словак Куцка размял голкипера ударом после углового, а румын Хаджи мощным выстрелом вторым темпом не попал в ворота "соколов". Далее соперники взяли небольшую паузу, так что гол в середине тайма стал неожиданным.

Открыла счет Словакия. Это Куцка классно забросил с глубины на Дуду, а тот хладнокровно переправил мяч в сетку ворот Ницэ – 1:0. Оборона "трехцветных" голевой момент фактически проспала.

Впрочем, впереди подопечные Франческо Кальцоны были недолго. Вот Рациу проверил бдительность голкипера ударом под перекладину, а уже в следующем эпизоде после вмешательства VAR арбитр назначил пенальти. К отметке подошел Разван Марин и мощно пробил в девятку.

В начале второй половины обе сборные еще пробовали строить атаки. Однако с 60-й минуты сосредоточились на том, чтобы прежде всего не пропустить. Ничья вполне устраивала и словаков, и румын, так что цифры на табло больше не изменились. Пострадала от этого сборная Украины, которая стала последней в группе из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.