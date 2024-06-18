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Неудачник старта Евро-2024 дисквалифицирован до конца группового этапа

Кельн, Вторник 18 июня 2024 11:44
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Неудачник старта Евро-2024 дисквалифицирован до конца группового этапа Фото: Райан Портеус, возможно, досрочно завершил турнир (skysports.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Шотландии Райан Портеус пропустит поединки против национальных команд Швейцарии и Венгрии в группе A чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

25-летний центрбек получил двухматчевую дисквалификацию. Он был удален в поединке против сборной Германии (1:5).

Портеус грубо сыграл против Гюндогана в конце первого тайма противостояния. После вмешательства VAR арбитр назначил одиннадцатиметровый и показал красную карточку защитнику. Прямое удаление побудило УЕФА сделать наказание более суровым.

Как следствие, Портеус не поможет Шотландии на групповом этапе. 19 июня "Тартановая армия" встретится со сборной Швейцарии, а 23 июня будет противостоять сборной Венгрии. Если шотландцы не выйдут из группы, Евро-2024 для защитника завершился.

Портеус дебютировал за сборную Шотландии осенью 2022 года. С тех пор он сыграл 12 поединков в футболке каледонцев, в которых забил 1 мяч. Чемпионат Европы этого года – первый крупный турнир в карьере центрбека.

К слову, накануне Мбаппе сломал нос в противостоянии с Австрией и пропустит групповой этап Евро-2024.

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