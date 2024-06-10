Евро-2024: какой состав групп турнира и сколько сборных попадет в плей-офф

Национальная команда Украины и еще более двух десятков сборных на старте чемпионата Европы 2024 года. На групповом этапе участники соревнований были разделены на шесть квартетов команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Украина попала в группу E. Компанию "сине-желтым" там составят сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Подопечные Сергея Реброва начнут Евро-2024 с поединка против сборной Румынии 17 июня. В свою очередь во втором туре сборная Украины встретится со Словакией (21 июня). Завершать же групповой этап "сине-желтые" будут противостоянием со сборной Бельгии (26 июня).

Хозяйка чемпионата – сборная Германии – автоматически попала в группу A. Бундестим в матче-открытии турнира встретится с Шотландией в Мюнхене. Поединок на местном "Альянце Арене" запланирован на вечер 14 июня (22:00).

Из каждой группы в 1/8 финала гарантированно попадут по две лучшие команды. Из шести третьих в каждом из квартетов сборных в плей-офф пройдут еще четыре коллектива. Стадия 1/8 финала начнется 29 июня, а финал турнира запланирован на 14 июля.

Состав всех групп чемпионата Европы-2024:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Что известно о Евро-2024

Наставник украинской сборной Сергей Ребров не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.