ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Євреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 березня 2022 00:56
Євреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва Фото: українські євреї записали відео для Путіна (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Жителі Києва, які пережили Голокост і втратили своїх рідних у Бабиному Яру, знову змушені ховатися в укриттях. Тепер їхньому життю загрожує російська армія. Вони звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою припинити бомбардування і вивести свої війська з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке опублікував у Twitter журналіст Олександр Віндман.

Літні жінки і чоловіки записали звернення до Путіна прямо з бомбосховища на тлі прапорів України та Ізраїлю.

"Я корінна киянка. У червні почалася війна (Друга світова, - ред). Моїх всіх рідних по маминій лінії, євреїв, забрали у Бабин Яр, і всі загинули там. Це жах страшний (війна Росії проти України, - ред). Путін! Щоб ти був здох! Залиш нас, покинь, сволота... Ми хочемо миру!", - заявила одна з жінок.

Інші теж розповіли про свою долю і про те, що їхні рідні також загинули в Бабиному Яру.

Нагадаємо, в Києві під ракетну атаку потрапив Бабин Яр. Російські окупанти обстрілювали територію телевежі, де поруч також знаходиться Меморіальний комплекс Бабин Яр.

Ми також писали про те, що в Києві 2 березня українські системи ППО збили крилату ракету Росії, уламки якої впали в районі залізничного вокзалу. Ворог хотів завдати удару по одному з центрів управління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі