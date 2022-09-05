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В Євпаторії спрацювала російська ППО: що відомо

Ілюстративне фото: в Євпаторії спрацювала російська ППО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В курортному місті Євпаторія на території тимчасово окупованого Криму спрацювала російська система протиповітряної оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Жителі повідомляли про декілька вибухів.

Telegram-канали написали про збиття об'єктів над Євпаторією. За їхніми попередніми даними, йдеться про збиті безпілотники.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає безкоштовні потяги для евакуаії з Криму.

Окрім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порадив жителям Криму та інших тимчасово непідконтрольних Україні територій вже зараз починати підготовку до деокупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КримЄвпаторія