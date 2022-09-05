В Євпаторії спрацювала російська ППО: що відомо

В курортному місті Євпаторія на території тимчасово окупованого Криму спрацювала російська система протиповітряної оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації поки немає.

Telegram-канали написали про збиття об'єктів над Євпаторією. За їхніми попередніми даними, йдеться про збиті безпілотники.

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає безкоштовні потяги для евакуаії з Криму.

Окрім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порадив жителям Криму та інших тимчасово непідконтрольних Україні територій вже зараз починати підготовку до деокупації.

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