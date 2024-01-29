"єВорог". Украинцев на оккупированных территориях попросили сообщить о технике оккупантов

Как рассказал Федеоров, сейчас украинские военные нуждаются в информации о мощных средствах радиоэлектронной борьбы россиян. А также комплексы связи, которые позволяют россиянам быстро обмениваться информацией.

Помогите Силам обороны ослабить врага. Требуется информация о:

Житель;

Редут 2УС;

Борисоглебск;

Репеллент.

"Живете на оккупированных территориях или у вас есть родственники? Попросите сфотографировать РЭБ, но безопасность - прежде всего. Рядом не должно быть никого, обязательно почистьте галерею, не забудьте удалить даже из папки "Удаленное" и удалите историю переписки с "єВорог". И еще - не говорите по телефону, что воспользовались чатботом", - написал Федоров.

Использование в войне систем радиоэлектронной борьбы

В ГУР Минобороны сообщили, что Россия внесла изменения в свои крылатые ракеты Х-101. Сегодня эти ракеты оснащены активной системой радиоэлектронной борьбы и способны выбрасывать тепловые ловушки.

Ранее ISW сообщал, что выведение из строя силами ПВО 13 января более 20 вражеских ракет с помощью средств радиоэлектронной борьбы свидетельствует о внедрении инновационных технологий противостояния ракетным ударам РФ.

Украина планирует увеличить производство систем РЭБ для защиты от вражеских беспилотников.

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