ЕВЭ-2025: как будут сдавать экзамен для поступления на магистратуру и доктора философии

В этом году для поступления на получение степени магистра, а также для получения степени доктора философии или доктора искусства, абитуриенты будут сдавать Единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Этот экзамен обязателен для поступления на любую специальность независимо от формы обучения - очной или заочной, бюджетной или контрактной.
РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) рассказывает, каким будет ЕВЭ в 2025 году.
ЕВЭ будет состоять из двух частей: теста общей учебной компетентности (ТОУК) и теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор поступающего).
Блок ТОУК будет содержать 27 заданий, разделенных на два компонента: вербально-коммуникативный и логико-аналитический. Задания будут включать:
Для выполнения теста предоставлено 75 минут, а за правильные ответы можно получить до 33 баллов.
Этот блок содержит 30 заданий и состоит из двух частей: чтение и использование языка. Задания будут включать:
Время на выполнение теста - 45 минут. За правильные ответы можно получить до 30 баллов.
Таким образом, ЕВЭ в этом году сохраняет свою структуру, но дает поступающим четкое понимание того, как будет оцениваться их уровень знаний.
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