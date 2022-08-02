Як евакуюватися з Донецької області: алгоритм дій

Евакуація громадян з Донецької області повинна пройти злагоджено і чітко. У Мінреінтеграції вже завершили організацію логістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Так, для людей, які планують евакуюватися, опублікований алгоритм дій:
У міністерстві запевнили, що всім громадянам, які евакуюються, нададуть допомогу.
При цьому там зазначили, що примушувати евакуюватися нікого не будуть. Однак громадяни, які відмовляться від виїзду в безпечні регіони, беруть персональну відповідальність за своє життя і за життя своїх дітей.
Нагадаємо, уряд України вводить обов'язкову евакуацію жителів Донецької області перед початком опалювального сезону.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з області мають виїхати понад 200 тисяч осіб, серед яких 52 тисячі дітей.