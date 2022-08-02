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Як евакуюватися з Донецької області: алгоритм дій

Фото: евакуація з Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Евакуація громадян з Донецької області повинна пройти злагоджено і чітко. У Мінреінтеграції вже завершили організацію логістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, для людей, які планують евакуюватися, опублікований алгоритм дій:

  1. Звернутися на гарячі лінії Донецької військово-цивільної адміністрації або скористатися відповідними чат-ботами;
  2. На підставі звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратися і довезуть до місця евакуації;
  4. Під час поїздки вам допоможуть оформити довідку ВПО;
  5. Після прибуття вас зустрінуть, видадуть першу фінансову допомогу від держави.

У міністерстві запевнили, що всім громадянам, які евакуюються, нададуть допомогу.

При цьому там зазначили, що примушувати евакуюватися нікого не будуть. Однак громадяни, які відмовляться від виїзду в безпечні регіони, беруть персональну відповідальність за своє життя і за життя своїх дітей.

Нагадаємо, уряд України вводить обов'язкову евакуацію жителів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з області мають виїхати понад 200 тисяч осіб, серед яких 52 тисячі дітей.

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евакуаціяДонецька область