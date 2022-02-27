У Києві з завтрашнього ранку закінчиться посилена комендантська година, - Кличко

"Завтра з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але він не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня триватиме, як було визначено раніше - з 22:00 до 7:00 (наступного дня - ред.)", - сказав Кличко.

Мер підкреслив, що в цей час пересування на особистому транспорті, крім тих, що мають спецпропуски, буде заборонено. І ті, які будуть перебувати в цей час на вулиці, будуть вважатися диверсантам. Кличко додав, що Київ живе в умовах воєнного стану.

"Тому не наражайтеся на небезпеку. Прошу всіх дотримуватися правил (воєнного стану - ред.). Тому що в столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. У деяких районах проходять перестрілки", - уточнив Кличко.

Він попередив, що навіть у дозволені години киянам слід виходити на вулицю виключно при необхідності. Наприклад, в магазин або аптеку. Мер закликав підтримати літніх і самотніх людей, яким необхідна допомога.