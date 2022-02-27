У Києві з завтрашнього ранку закінчиться посилена комендантська година, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що завтра з 08:00 у столиці закінчиться посилена комендантська година. Водночас він закликав киян дотримуватися правил воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличко.
"Завтра з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але він не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня триватиме, як було визначено раніше - з 22:00 до 7:00 (наступного дня - ред.)", - сказав Кличко.
Мер підкреслив, що в цей час пересування на особистому транспорті, крім тих, що мають спецпропуски, буде заборонено. І ті, які будуть перебувати в цей час на вулиці, будуть вважатися диверсантам. Кличко додав, що Київ живе в умовах воєнного стану.
"Тому не наражайтеся на небезпеку. Прошу всіх дотримуватися правил (воєнного стану - ред.). Тому що в столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. У деяких районах проходять перестрілки", - уточнив Кличко.
Він попередив, що навіть у дозволені години киянам слід виходити на вулицю виключно при необхідності. Наприклад, в магазин або аптеку. Мер закликав підтримати літніх і самотніх людей, яким необхідна допомога.
Нагадаємо, ситуація у Києві 27 лютого залишається напруженою - через загрозу ракетного удару жителів столиці просять спуститися в укриття.
Зазначимо, загони сил територіальної оборони Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей вирушили допомагати Києву у протистоянні військам Російської Федерації.
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