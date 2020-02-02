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У евакуйованих з Китаю німців виявили коронавірус

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 15:01
У евакуйованих з Китаю німців виявили коронавірус
Ілюстративне фото (wikipedia org)

Заражених коронавірусом відразу ізолювали

У Німеччині виявили захворювання коронавірусом 2019-nCoV у двох громадян, яких сьогодні евакуювали з китайського Уханя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними німецького Червоного Хреста, у двох евакуйованих з Уханя підтвердили захворювання новим видом коронавірусу. Хворих було ізольовано, зараз вони перебувають на карантині в університетській клініці Франкфурта-на-Майні.

"Ці особи сприйняли новину стримано й були ізольовані", - зазначили в організації.

У Червоному Хресті наголосили, що для волонтерів та місцевого населення округу Гермерсхайм, які контактували з хворим, немає небезпеки захворіти на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у німецькому Франкфурті приземлився літак з евакуйованими з Китаю громадянами Німеччини та іноземцями. До лікарні з різними медичними проблемами було доправлено 11 людей.

Як писало РБК-Україна, німецький літак мав сісти у Москві для дозаправлення та заміни екіпажу, однак Росія відхилила дозвіл на посадку лайнера з евакуйованими з Китаю пасажирами. Московський аеропорт пояснив відмову тим, що у нього "брак потужностей". Літак Airbus A310 був змушений зупинитися в Гельсінкі.

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