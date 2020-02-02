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У эвакуированных из Китая немцев обнаружили коронавирус

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 15:01
У эвакуированных из Китая немцев обнаружили коронавирус
Иллюстративное фото (wikipedia org)

Зараженных коронавирусом сразу изолировали

В Германии обнаружили заболевание коронавирусом 2019-nCoV у двух граждан, которых сегодня эвакуировали из китайского Уханя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным немецкого Красного Креста, в двух эвакуированных из Уханя подтвердили заболевание новым видом коронавируса. Больные были изолированы, сейчас они находятся на карантине в университетской клинике Франкфурта-на-Майне.

"Эти лица восприняли новость сдержанно и были изолированы", - отметили в организации.

В Красном Кресте подчеркнули, что для волонтеров и местного населения округа Гермерсхайм, которые контактировали с больным, нет опасности заболеть коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что в немецком Франкфурте приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Германии и иностранцами. В больницу с различными медицинскими проблемами были доставлены 11 человек.

Как писало РБК-Украина, немецкий самолет должен был сесть в Москве для дозаправки и замены экипажа, однако Россия отклонила разрешение на посадку лайнера с эвакуированными из Китая пассажирами. Московский аэропорт объяснил отказ тем, что у него "нехватка мощностей". Самолет Airbus A310 был вынужден остановиться в Хельсинки.

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