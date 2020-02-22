Евакуйовані з Уханя здадуть аналізи на коронавірус

Фото: літак з евакуйованими з Уханя (РБК-Україна)

Евакуйованих перевірять за допомогою українських тест-систем

Евакуйовані з китайського Уханя громадяни сьогодні, 22 лютого, здадуть кров для дослідження на присутність коронавірус COVID-2019. Про це під час брифінгу у Кабміні заявив заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Коваля, всіх евакуйованих громадян, які перебувають на обсервації у медичному центрі "Нові Санжари", перевірять на коронавірус з допомогою українських тест-систем.

"На сьогоднішній момент розроблено українську тест-систему, і за допомогою цієї тест-системи буде проводитися моніторинг кожні три дні. Крім цього, вже було кілька поставок від ВООЗ. Зараз, сьогодні триває митне оформлення чергової партії іноземних тест-систем", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після розміщення евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах на території медичного центру було забезпечено усі умови санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки режиму карантину. Евакуйованих із міста Ухань громадян (102 особи) розмістили в окремій будівлі з обмеженим доступом.