Евакуацію жителів Маріуполя перенесено на завтра, - міськрада

Міська рада Маріуполя підтвердила евакуацію українців з "Азовсталі". Вивозити людей з інших районів міста почнуть вже завтра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Маріуполя.

"Сьогодні у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь. Більше інформації буде згодом. Віримо та чекаємо на повернення людей на підконтрольну Україні територію", - пише пресслужба міської ради.

З урахуванням безпеки, евакуацію цивільних з інших районів Маріуполя перенесено на 2 травня. Вивезення людей почнеться вже о 08:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".