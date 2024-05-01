Эвакуация уникальных фондов. Что происходит с наукой в Украине во время войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину проводилась эвакуация уникальных фондов, которые представляют работу ученых в течении десятилетий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генетик и биогеронтолог, кандидат биологических наук Александр Коляда.

"Есть большие истории о перевозке музейных коллекций с временно оккупированных территорий и с территорий, оказавшихся под сильными обстрелами. Такие истории я слышал о некоторых херсонских учреждениях и о Харькове", - рассказал он.

По его словам, есть целые области науки, где фонды представляют всю работу ученых на протяжении их жизни.

"Это материалы для будущих исследований сто лет вперед, и это также данные, собранные сто лет назад. При бомбежках сохранение жизни, конечно, на первом месте. Но и наука тоже испытывала значительное негативное влияние", - заявил Коляда.

Он отметил, что человеческого ресурса тоже становится гораздо меньше.

"Наука - это явление, требующее спокойных времен. Тем временем большое количество исследователей вынуждено было уехать из Украины. Вопрос их возвращения домой остается открытым", - заявил генетик.

Он добавил, что огромное количество ученых продолжает свою работу в Украине, несмотря на все сложные обстоятельства.

"И это также вызывает уважение и восхищение", - подчеркнул он.