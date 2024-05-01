ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эвакуация уникальных фондов. Что происходит с наукой в Украине во время войны

Среда 01 мая 2024 09:45
UA EN RU
Эвакуация уникальных фондов. Что происходит с наукой в Украине во время войны Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Катерина Гончарова

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину проводилась эвакуация уникальных фондов, которые представляют работу ученых в течении десятилетий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генетик и биогеронтолог, кандидат биологических наук Александр Коляда.

"Есть большие истории о перевозке музейных коллекций с временно оккупированных территорий и с территорий, оказавшихся под сильными обстрелами. Такие истории я слышал о некоторых херсонских учреждениях и о Харькове", - рассказал он.

По его словам, есть целые области науки, где фонды представляют всю работу ученых на протяжении их жизни.

"Это материалы для будущих исследований сто лет вперед, и это также данные, собранные сто лет назад. При бомбежках сохранение жизни, конечно, на первом месте. Но и наука тоже испытывала значительное негативное влияние", - заявил Коляда.

Он отметил, что человеческого ресурса тоже становится гораздо меньше.

"Наука - это явление, требующее спокойных времен. Тем временем большое количество исследователей вынуждено было уехать из Украины. Вопрос их возвращения домой остается открытым", - заявил генетик.

Он добавил, что огромное количество ученых продолжает свою работу в Украине, несмотря на все сложные обстоятельства.

"И это также вызывает уважение и восхищение", - подчеркнул он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Все на медосмотр. Уже на этой неделе меняются правила для "ограниченно пригодных"
Все на медосмотр. Уже на этой неделе меняются правила для "ограниченно пригодных"
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше