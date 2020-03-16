Евакуація українців з-за кордону: оприлюднено графік чартерних рейсів в Україну

Українців евакуюють з Єгипту, Туреччини, США, Вірменії, ОАЕ, Канади, Таїланду, Грузії, Азербайджану, Молдови та Ізраїлю
Міністерство інфраструктури України оприлюднило перелік міжнародних авіарейсів, які заплановані на 17 березня, для евакуації українців через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Владислава Криклія у Telegram.
Українців евакуювали з Єгипту, Туреччини, США, Вірменії, ОАЕ, Канади, Таїланду, Грузії, Азербайджану, Молдови та Ізраїлю.
З усім списком чартерних рейсів, що постійно обновлюється, можна ознайомитися за посиланням.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав громадян України, які перебувають за кордоном, зареєструватися в онлайн-системі "Друг". Дані цієї системи будуть використовуватися МЗС для формування списків на повернення в Україну.