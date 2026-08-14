Эвакуация и помощь зимой: кому из киевлян нужно обновить данные

Как рассказала Марина Хонда, Киев готовится к возможному длительному отсутствию тепла, электроенергии или водоснабжения зимой.

В рамках этой подготовки город обновляет информацию о жителях, которым может понадобиться помощь с временным перемещением - одиноких людей постарше, людей с инвалидностью и семьи, воспитывающих детей с инвалидностью.

По ее словам, минувшей зимой город столкнулся с проблемой: часть маломобильных людей фактически живет не по адресу официальной регистрации.

Так что в случае чрезвычайной ситуации самих данных о зарегистрированном месте жительства недостаточно.

"Именно сейчас мы хотим проверить и актуализировать эту информацию, чтобы в случае необходимости городские службы понимали, где человек фактически находится и в какой именно помощи он нуждается", - отметила Хонда.

Замглавы КГГА объяснила: если человек уже находится под социальным сопровождением территориального центра социального обслуживания или районного управления социальной и ветеранской политики, повторно обращаться не нужно.

Кому следует обратиться

Обратиться следует тем, кто относится к указанным категориям, но не находится на социальном обслуживании – или не уверен, что город имеет актуальные данные о его фактическом месте жительства.

Куда обращаться

Чтобы уточнить информацию или сообщить о себе или близком человеке, Хонда советует обращаться в управление социальной и ветеранской политики своего района:

Голосеевский – (044) 257-01-34;

Дарницкий – (044) 366-70-20;

Деснянский – (044) 530-16-16;

Днепровский – (044) 512-08-07;

Оболонский – (044) 467-99-73, (044) 467-82-56;

Печерский – (044) 254-42-69, (044) 280-69-61;

Подольский – (044) 425-25-25;

Святошинский – (044) 273-44-55;

Соломенский - (044) 207-39-00;

Шевченковский – (044) 366-58-11.

В заключение она попросила ответственно относиться к распространению информации на эту тему и подчеркнула: верификация и уточнение адресов - это обычная часть работы городских служб по подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям.