Эвакуация и помощь зимой: кому из киевлян нужно обновить данные

Киев обновляет данные о маломобильных жителях, которым зимой во время длительных отключений тепла, света или воды может потребоваться помощь с временным переездом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы КГГА Марину Хонду.
Как рассказала Марина Хонда, Киев готовится к возможному длительному отсутствию тепла, электроенергии или водоснабжения зимой.
В рамках этой подготовки город обновляет информацию о жителях, которым может понадобиться помощь с временным перемещением - одиноких людей постарше, людей с инвалидностью и семьи, воспитывающих детей с инвалидностью.
По ее словам, минувшей зимой город столкнулся с проблемой: часть маломобильных людей фактически живет не по адресу официальной регистрации.
Так что в случае чрезвычайной ситуации самих данных о зарегистрированном месте жительства недостаточно.
"Именно сейчас мы хотим проверить и актуализировать эту информацию, чтобы в случае необходимости городские службы понимали, где человек фактически находится и в какой именно помощи он нуждается", - отметила Хонда.
Замглавы КГГА объяснила: если человек уже находится под социальным сопровождением территориального центра социального обслуживания или районного управления социальной и ветеранской политики, повторно обращаться не нужно.
Обратиться следует тем, кто относится к указанным категориям, но не находится на социальном обслуживании – или не уверен, что город имеет актуальные данные о его фактическом месте жительства.
Чтобы уточнить информацию или сообщить о себе или близком человеке, Хонда советует обращаться в управление социальной и ветеранской политики своего района:
В заключение она попросила ответственно относиться к распространению информации на эту тему и подчеркнула: верификация и уточнение адресов - это обычная часть работы городских служб по подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в этом году Киев вдвое увеличивает количество пунктов обогрева – вместо примерно пяти школ с автономным теплом и питанием в каждом районе их будет по десять, то есть 100 пунктов по городу.
Такие пункты будут открываться сразу при аварийном отключении света или отоплении.
По оценкам экспертов, Киев лучше среди регионов готовит энергетическую инфраструктуру к зиме - благодаря большим финансовым возможностям город договорился с правительством о софинансировании "плана устойчивости" по схеме 50/50.