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"Евакуація" і "мобілізація" в ОРДЛО: Україна порушила кримінальні справи

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила про порушення кримінальних справ за фактом так званих "евакуації" та "мобілізації" в окупованих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Вона підкреслила, що дії проросійських бойовиків порушують кілька положень Женевської конвенції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Венедиктової.

"Окупаційні адміністрації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей в останні дні здійснюють незаконне переміщення населення в РФ, а чоловіків, навпаки, не випускають, примушуючи до вступу до лав так званих "Збройних сил ЛНР і ДНР", - написала генпрокурор.

Вона додала, що за цими фактами Луганська та Донецька обласні прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч. 1. ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Венедиктова уточнила, що оголошення окупаційною владою "евакуації" і "мобілізації" в ОРДЛО порушують ст. 49 Женевської конвенції про захист жертв війни і ст. 85(4)(а) Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій і є військовими злочинами.

Нагадаємо, 19 лютого ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили про "евакуацію" і "загальну мобілізацію" в ОРДЛО. При цьому їх відеозвернення було записано за два дні до публікації.

Зазначимо, раніше президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення напасти на Україну.

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ОРДЛОІрина Венедіктова