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Евакуація з Маріуполя: вперше запрацював гуманітарний коридор до Запоріжжя

Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 14 березня, вперше запрацював гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя. Перші 160 автомобілів вже проїхали Бердянськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

Повідомляється, що до 13:00 з Маріуполя вдалося виїхати понад 160 приватних автомобілів. Маріупольці прямували згідно з раніше встановленим напрямком гуманітарного коридору за маршрутом: Маріуполь (виїзд у бік с. Мелекіно) - с.Портовське - смт. Мангуш - Бердянськ - Токмак - Запоріжжя.

"Станом на даний момент відомо, що на власних авто маріупольці вже проїхали Бердянськ і продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Також є підтвердження, що в даний час по встановленому гуманітарному коридору дотримується режим тиші", - йдеться в повідомленні.

У Запоріжжі маріупольців чекають для надання першої допомоги та розміщення за адресою вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час російської блокади Маріуполя і бойових дій загинули понад 2 000 мирних жителів.

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МаріупольевакуаціяВійна Росії проти України