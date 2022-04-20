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Мер Маріуполя закликав жителів евакуюватися і назвав додаткові місця посадки

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Маріуполь, Середа 20 квітня 2022 12:15
Мер Маріуполя закликав жителів евакуюватися і назвав додаткові місця посадки Фото: мер Маріуполя Вадим Бойченко (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав жителів евакуюватись із міста. При цьому він назвав дві адреси, де сьогодні здійснюватиметься додаткова посадка пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Місця зборів

"Сьогодні о 14:00 розпочинається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Визначено точку збору та посадки людей в автобуси - вулиця Таганрозька навпроти Пивзаводу", - зазначив Бойченко.

Додаткові місця посадки

За його словами, з подальшою додатковою посадкою людей визначено дві локації:

  • проспект Перемоги, 1 біля заводоуправління "Азовсталі"
  • бульвар Шевченко на кільці біля Порт-Сіті.

Маршрут колони

Маршрут руху колони запланований за напрямком: Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Оріхів - Запоріжжя.

200 тисяч маріупольців змогли виїхати

"Рідні маріупольці, за ці довгі та неймовірно важкі дні ви виживали у нелюдських умовах. Ви знаходилися в інформаційному вакуумі без доступу до будь-якої інформації. Ви могли почути різне. Але я хочу, щоб ви знали головне - на вас чекають у Запоріжжі. Там безпечно. Не бійтеся та евакуюйтеся у Запоріжжі, де ви отримаєте всю необхідну допомогу - продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності, а головне - ви будете у безпеці", - зазначив Бойченко.

За його словами, вже 200 тисяч маріупольців змогли виїхати із міста.

"Сьогодні ці люди у безпеці. Дорогі маріупольці, Україна чекає на вас. Ми чекаємо вас", - заявив Бойченко.

Він також звернувся до маріупольців, які вже виїхали і сьогодні перебувають у безпеці.

"Якщо у вас залишилися родичі у Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", - закликав мер.

Фото: локації для евакуації з Маріуполя (t.me/mariupolrada)

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що Україні попередньо вдалося домовитися про гуманітарний коридор з Маріуполя. Його відкриють для жінок, дітей та людей похилого віку.

Додамо, також стало відомо, що в трьох точках Маріуполя з'явився мобільний інтернет.

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Маріуполь евакуація
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