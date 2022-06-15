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Евакуація в Луганській області: скільки ще вдалося вивезти людей з-під обстрілів

Фото: з Луганської області евакуювали ще 52 людей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області, попри постійні ворожі обстріли, вдалося евакуювати 52 людини. Їх вивезли з Лисичанська та Привілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, люди розуміють, що можуть опинитися в пастці росіян, як в Сєвєродонецьку. Тому готові виїжджати до безпечних регіонів України.

"Щоправда, наприклад, до майже зруйнованого Привілля з кожним днем діставатися все складніше. Втім, і волонтери, і поліцейські, і рятувальники роблять все можливе, аби врятувати жителів області. Вчора друге життя отримали ще 52 людини. Це мешканці Лисичанська та Привілля", - написав Гайдай.

Нагадаємо, що російські війська зруйнували всі мости, по яких можна було доїхати до Сєвєродонецька.

Раніше повідомлялося, що на території сєвєродонецького заводу "Азот", який контролюють українські війська, знаходяться близько 500 мирних жителів, в тому числі 40 дітей.

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ЛуганськДонбасевакуація