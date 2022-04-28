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Евакуація з Луганської області: автобуси чекають охочих у п'яти містах

Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 28 квітня, продовжиться евакуація з Луганської області. Евакуаційний транспорт чекатиме людей у п'яти містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що сьогодні евакуаційний транспорт чекатиме охочих врятуватися від "русского мира" в п'яти містах - Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське і Сєвєродонецьк.

"Кожного, хто прийде, кому допоможуть дістатися волонтери або поліція, ми відвеземо або до залізничних вокзалів Донецької області, або відразу в безпечні регіони України. Евакуюйтеся!",- звернувся до жителів області голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, не варто чекати ситуації, коли доведеться евакуюватися пішки.

"Проривайтеся з-під вогню росіян, як це роблять жителі Рубіжного і Попасної, тих частин міст, де йдуть бої. Ми знаємо, скільком вдалося вибратися, проте нам невідомо, яку кількість людей росіяни розстріляли за спроби евакуюватися. Не втрачайте можливості. Зараз це безпечно і безкоштовно. Евакуаційний транспорт напоготові", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила на сьогодні додатково 7 евакуаційних рейсів.

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Луганськевакуація