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Эвакуация из Херсонской области может усложниться: детали

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Украина, Четверг 29 сентября 2022 21:24
Эвакуация из Херсонской области может усложниться: детали Фото: Эвакуация из Херсонской области может осложниться (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Ситуация с эвакуацией людей с временно оккупированных территорий Херсонской области может осложниться в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Анонсированная оккупантами пропускная система с индивидуальными разрешениями как на въезд, так и на выезд направлена на усиление фильтрационных процедур", - заявил Соболевский.

По его словам, это должно снизить темпы выезда спасающихся от оккупационного "русского мира" людей.

"Критерии, по которым будут приниматься такие решения, пока не ясны", - добавил Соболевский.

Напомним, что жители освобожденной части Херсонской области призывают эвакуироваться на зиму.

Напомним, что ранее жителей освобожденной части Херсонской области призвали эвакуироваться из-за угрозы обстрелов со стороны россиян.

Напомним, аналитики ISW сообщали, что кафиры в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции , чтобы избежать хаотического отступления.

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