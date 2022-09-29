Эвакуация из Херсонской области может усложниться: детали

Ситуация с эвакуацией людей с временно оккупированных территорий Херсонской области может осложниться в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Анонсированная оккупантами пропускная система с индивидуальными разрешениями как на въезд, так и на выезд направлена на усиление фильтрационных процедур", - заявил Соболевский.

По его словам, это должно снизить темпы выезда спасающихся от оккупационного "русского мира" людей.

"Критерии, по которым будут приниматься такие решения, пока не ясны", - добавил Соболевский.