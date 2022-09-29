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Евакуація з Херсонської області може ускладнитись: деталі

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 21:24
Евакуація з Херсонської області може ускладнитись: деталі Фото: Евакуація з Херсонської області може ускладнитись (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ситуація з евакуацією людей з тимчасово окупованих територій Херсонської області може ускладнитися вже найближчим часом.

Про це заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Анонсована окупантами пропускна система з індивідуальними дозволами як на в'їзд, так і на виїзд спрямована на посилення фільтраційних процедур", - заявив Соболевський.

За його словами, це повинно знизити темпи виїзду людей, що рятуються від окупаційного "руського миру".

"Критерії, за якими прийматимуться такі рішення, поки що не зрозумілі", - додав Соболевський.

Нагадаємо, що жителів звільненої частини Херсонської області закликають евакуюватися на зиму.

Зазначимо, що раніше мешканців звільненої частини Херсонської області закликали евакуюватися через загрозу обстрілів з боку росіян.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що окупанти у західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції, щоб уникнути хаотичного відступу.

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