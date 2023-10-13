Эвакуация в Газе: Израиль призвал гражданских двигаться к югу, чтобы "уберечь жизнь"

Отвечая на вопрос относительно 24-часового срока, во время которого жители Газы должны эвакуироваться, Галант ответил: "Те, кто хочет спасти свою жизнь, пожалуйста, езжайте на юг". В то же время он не стал уточнять, был ли изменен вышеупомянутый срок.

"Мы просим всех гражданских жителей города Газа выехать на юг от Газы, потому что мы не хотим причинить им вред. Камуфляж террористов - это гражданское население", - пояснил министр.

В частности Галант добавил, что военные уничтожат инфраструктуру, штаб-квартиру и военные объекты ХАМАСа, чтобы "вывести это явление из Газы и из-под земли". По его словам, террористы "подняли зло на новый уровень".

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Террористы захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии отметило планы уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.