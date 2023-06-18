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Эвакуация из Авдеевки. В течение последних дней нашли еще троих детей

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Авдеевка, Воскресенье 18 июня 2023 18:02
Эвакуация из Авдеевки. В течение последних дней нашли еще троих детей Фото: в Авдеевке находится три ребенка (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Авдеевке Донецкой области нашли еще троих детей. В ближайшее время планируется их эвакуация.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Барабаша, 16 июня была найдена шестилетняя девочка, которая вместе с матерью должна была эвакуироваться в Днепропетровскую область еще два месяца назад.

На следующий день в городе был найден еще один ребенок. Сейчас же глава МВА имеет сведения и о третьем ребенке в Авдеевке, которая находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

"99 процентов, что вывезем этих детей", - добавил Барабаш.

Кроме того, глава МВА уточнил, что в городе остаются 1728 человек, среди которых до десяти процентов молодежи.

Заметим, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину в Авдеевке проживало около 33 тысяч человек.

Принудительная эвакуация в зонах боевых действий

С начала апреля этого года в Украине решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донецкой области, где ситуация с безопасностью остается критической.

В Донецкой области работает 5 эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы", которые обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.

Однако несмотря на попытки властей сохранить жизнь детей и вывезти их в безопасные регионы Украины, некоторые родители все же отказываются выезжать из области и даже прячут детей.

Мы сообщали, что в конце марта стражи порядка уговаривали женщину с 5-месячным ребенком эвакуироваться из Авдеевки, однако она наотрез отказалась от помощи. На следующий день российские военные совершили очередной обстрел города. В результате чего ребенок получил ранения и погиб.

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