RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Евакуаційний поїзд з Покровська скасовано: у чому причина

Фото: евакуаційний поїзд з Покровська скасовано (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Евакуаційний поїзд з Покровська Донецької області скасовано. Внаслідок бойових дій пошкоджено колії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Руслана Требушкіна.

"В результаті бойових дій пошкоджено колії, тому поїзд не курсуватиме. Принаймні, поки що. Якщо буде нова інформація на цей рахунок - обов'язково повідомлю", - написав він.

Нагадаємо, раніше жителів Донецької області закликали терміново евакуюватися. Окупаційні війська продовжують руйнувати інфраструктуру, тому люди ризикують залишитися без електрики, води, тепла, зв'язку, ліків і їжі.

Ми писали, що за минулу добу російські війська на Донеччині вбили 8 мирних громадян, 19 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяДонецька областьПокровскВійна в Україні