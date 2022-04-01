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Евакуаційний автобус із Лисичанська знову потрапив під обстріл окупантів

Фото: евакуаційний автобус із Лисичанська знову потрапив під обстріл окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Лисичанську російські окупанти вкотре обстріляли евакуаційний автобус, обійшлося без постраждалих. При цьому сьогодні все ж вдалося вивезти рекордну кількість мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Домовлятися з росіянами, певно, можна. Вірити дотриманню обіцянок - ні в якому разі. Сьогодні нібито "режим тиші", а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати осколків та мін. Чергове випробування чекало знов у Лисичанську. Ворог обстріляв наш транспортний засіб. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

За його словами, всіх людей було доставлено до залізничних вокзалів.

"До речі, з цього міста сьогодні евакуйована рекордна для Луганщини кількість людей - близько 1 300. Для порівняння, це середньодобовий показник по всій області загалом", - наголосив Гайдай.

Фото: евакуаційний автобус із Лисичанська знову потрапив під обстріл окупантів (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Нагадаємо, лише нещодавно в Лисичанську автобус для евакуації потрапив під обстріл російсько-окупаційних військ.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 37 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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ЛуганськЛисичанськевакуація