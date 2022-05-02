Евакуаційна колона з Маріуполя затримується, - Запорізька ОВА

Евакуаційна колона з Маріуполя наразі затримується. Про час вивезення з Токмака й Василівки попередять заздалегідь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Про час евакуації з м.Токмак та м.Василівка попередимо за 2 години. Чекайте новини!", - пише Старух.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що жителі Мангуша більше восьми годин чекають на евакуаційну колону. Тим часом до Запоріжжя вже прибули більше ста жінок, дітей і літніх людей, яких вдалося вивезти з Маріуполя.

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