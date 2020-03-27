На евакуацію зі США очікують майже тисяча українців, - посол

У США 982 українці зареєструвалися у посольстві України в країні, виявивши бажання повернутися додому. Про це повідомив посол Володимир Єльченко, передає РБК-Україна з посиланням "Укрінформ".

За його словами, фактично йдеться ще про два-три літаки, однак у зв'язку з повним закриттям Україною кордонів ситуація залишається невизначеною.

"Дійсно, є питання щодо рейсу, який планувався на виліт із Києва завтра, 27 березня та мав повернутися з Нью-Йорка 28 березня, в суботу. Тобто цей рейс як раз попадає на той час, коли (в Україні - ред.) буде оголошений повний карантин і повне припинення авіаційного сполучення", - сказав дипломат.

Єльченко наголосив, що посольство надіслало лист керівникові штабу реагування в Україні, міністрові закордонних справ Дмитру Кулебі - "щоб цей рейс був врахований".

"Я не знаю, яким чином це можна зробити, але цей рейс повністю розкуплений. Він вивозить тих громадян США, які висловили побажання виїхати у свою країну. І відповідно цей літак на зворотному шляху повністю розкуплений українцями", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, у рамках карантину через коронавірус з 27 березня кордони України закриють для всіх, в тому числі і для українських громадян.

Зазначимо, що США вийшли на перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом. В каїні зафіксовано 83 597 випадків зараження, 1178 хворих померли, 619 - вилікувались.