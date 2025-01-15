ЕВА призвала премьера воздержаться от повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки, ведь это создаст дополнительное финансовое бремя для бизнеса и снизит конкурентоспособность железнодорожной логистики.

Там сообщили, что Наблюдательный совет Укрзализныци утвердил индексацию железнодорожных тарифов на грузовые перевозки на 37%. Хотя до этого компания повысила тарифы сразу на 70%, в результате чего стоимость транспортировки угля, руды и известняка выросла на 140%, металла - на 70%, зерновых - на 65%.

"Компании-члены Комитета по логистике Ассоциации обеспокоены последствиями повышения тарифов для бизнеса. Высокая стоимость логистики остается одним из сдерживающих факторов для экспорта. Вследствие российской военной агрессии логистические расходы в определенных отраслях выросли до 40% от себестоимости продукции. Вместе со сложной ситуацией в энергетике и дефицитом персонала, повышение тарифа на грузы УЗ значительно увеличивает расходы украинского бизнеса и ухудшает конкурентоспособность украинских товаров на международных рынках", - указали в Ассоциации.

В ЕВА также подчеркнули, что даже текущие тарифы превышают способности участников рынка, из-за чего предприятия уже вынуждены сокращать производство и переходить на перевозки автотранспортом. Это приводит к разрушению дорог и росту миллиардных расходов из бюджета на их ремонт.

"Из-за потери конкурентоспособности железнодорожной логистики Укрзализныця теряет доходы. Согласно финансовой отчетности компании в открытом доступе, за 9 месяцев 2024 года компания получила прибыль в 1,6 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2023 года прибыль составила 8,2 млрд грн. В то же время руководство перевозчика уже прогнозирует убытки в размере до 2,5 млрд грн до конца 2024 года. По мнению бизнеса, ситуация с финансовыми показателями "Укрзалізниці" демонстрирует необходимость срочного пересмотра ее расходной политики", - отметили в ЕВА.

В Ассоциации подчеркнули: оптимизация расходов, повышение операционной эффективности и привлечение клиентов на железную дорогу через конкурентоспособную тарифную политику могут значительно улучшить ее финансовое состояние.

"Вместо повышения тарифов, которое усилит финансовое давление на бизнес и приведет к сокращению объемов перевозок, важно сосредоточиться на поддержке экспорта. Недопущение роста логистических расходов позволит удержать грузы на железной дороге и сохранить валютные поступления в бюджет и будет способствовать экономической стабильности. Учитывая это, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к премьеру с призывом не допустить повышения тарифов, учитывая ситуацию в реальном секторе и на экспортных рынках", - резюмировали в ЕВА.

Отмечается, что Ассоциация просит поручить соответствующим министерствам и "Укрзализныце" принять меры по оптимизации расходов и повышению операционной эффективности общества. Это будет способствовать сохранению конкурентоспособности украинских товаров, повышению привлекательности железнодорожных перевозок и обеспечению устойчивого развития как бизнеса, так и транспортной инфраструктуры.