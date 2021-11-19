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ЕВА закликала Кабмін зняти заборону на розрахунки з ДТЕК щодо "зелених" облігацій

Автор: Наталія Гурковська

Європейська бізнес-асоціація (ЕВА) просить Кабінет міністрів врегулювати питання невиплат ДПЕК ВДЕ заборгованості за виробництво електроенергії з відновлюваних джерел засобами випуску "зелених" єврооблігацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення асоціації до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Виплати були здійснені непропорційно, адже жодної транзакції не було виконано на користь лише однієї компанії - ДТЕК ВІЕ. Враховуючи важливість цього питання, просимо Вас розглянути звернення компанії та вжити заходів щодо врегулювання окресленої в ньому ситуації", - йдеться у листі ЕВА.

Аналогічний лист із вимогою розблокувати платежі на адресу компанії Асоціація направила і до держпідприємства "Гарантований покупець".

Напомним, 12 ноября выплаты "зеленым" инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний "зеленой" энергетики.

Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, который руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

Компания "ДТЭК ВИЭ" призвала немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций и привлечь к ответственности руководство Ощадбанка и ГП "Гарантированный покупатель".

Как сообщалось, ранее компания "ДТЭК ВИЭ" заявляла о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

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