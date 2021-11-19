ЕВА закликала Кабмін зняти заборону на розрахунки з ДТЕК щодо "зелених" облігацій

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення асоціації до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Виплати були здійснені непропорційно, адже жодної транзакції не було виконано на користь лише однієї компанії - ДТЕК ВІЕ. Враховуючи важливість цього питання, просимо Вас розглянути звернення компанії та вжити заходів щодо врегулювання окресленої в ньому ситуації", - йдеться у листі ЕВА.

Аналогічний лист із вимогою розблокувати платежі на адресу компанії Асоціація направила і до держпідприємства "Гарантований покупець".