ЕВА закликала Кабмін зняти заборону на розрахунки з ДТЕК щодо "зелених" облігацій

Європейська бізнес-асоціація (ЕВА) просить Кабінет міністрів врегулювати питання невиплат ДПЕК ВДЕ заборгованості за виробництво електроенергії з відновлюваних джерел засобами випуску "зелених" єврооблігацій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення асоціації до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Виплати були здійснені непропорційно, адже жодної транзакції не було виконано на користь лише однієї компанії - ДТЕК ВІЕ. Враховуючи важливість цього питання, просимо Вас розглянути звернення компанії та вжити заходів щодо врегулювання окресленої в ньому ситуації", - йдеться у листі ЕВА.
Аналогічний лист із вимогою розблокувати платежі на адресу компанії Асоціація направила і до держпідприємства "Гарантований покупець".
Напомним, 12 ноября выплаты "зеленым" инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний "зеленой" энергетики.
Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, который руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.
Компания "ДТЭК ВИЭ" призвала немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций и привлечь к ответственности руководство Ощадбанка и ГП "Гарантированный покупатель".
Как сообщалось, ранее компания "ДТЭК ВИЭ" заявляла о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.