Euroclear переведет 1,69 млрд долларов от российских активов в фонд для Украины

Международный депозитарий Euroclear в июле 2024 года переведет около 1,55 млрд евро (1,69 млрд долларов) в европейский фонд для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Euroclear.

Согласно итогам первого полугодия текущего года Euroclear получил 3,4 млрд евро (3,7 млрд долларов) в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов. В прошлом году эта цифра составляла 4,4 млрд евро (4,79 млрд долларов), а в 2022 - 821 млн евро (893 млн долларов).

В частности компания выплатит налоги с доходов, которые были получены от российских активов в течение января-июня. Их размер составляет 836 млн евро (910 млн долларов).

Процентный доход международного депозитария за полугодие составил 4 млрд евро (4,35 млрд долларов), в связи с чем чистая прибыль, которая относится к замороженным активам России, за первую половину года составляет 760 млн евро (827 млн долларов).

Замороженные активы России

В начале полномасштабного вторжения российских войск Запад заморозил активы России. Речь идет примерно о 300 миллиардах долларов, хотя точная сумма неизвестна. Украина настаивала на передаче этих средств ей в качестве компенсации, но союзники были обеспокоены юридическими и репутационными рисками.

Как недавно рассказал глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, Украина получит первый транш из доходов от замороженных активов России в размере 1,4-1,5 млрд евро (1,52 - 1,63 млрд долларов) в начале августа 2024 года.

