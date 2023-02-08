ЕЦБ заставляет евробанки сокращать сделки на финансовом рынке РФ и уходить оттуда, - FT

Как отмечает издание со ссылкой на слова главы наблюдательного комитета ЕЦБ Андреа Энриа, многие банки уже приняли меры, чтобы уменьшить свои риски перед Россией после полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом он добавил, что ЕЦБ приветствует любую возможность для банков выйти с рынка.

"Конечно, мы оказываем давление на банки, чтобы они активно управляли рисками своих российских активов. Любая возможность для банков выйти из этого бизнеса была бы для нас привлекательной с точки зрения надзора", - заявил Энриа.

По словам Энриа, несколько банков еврозоны сократили свои трансграничные операции с Россией, создали резервы на покрытие потенциального ущерба от них или отделили свои российские операции от остальной группы.

FT напоминает, что многие из 45 западных банков, имеющих дочерние компании в России, рассматривали выход из страны, но фактически сделали это лишь некоторые из них. Одна из причин состоит в том, что в прошлом году РФ запретила иностранным компаниям из "недружественных" стран, то есть тех, что ввели санкции против России, заключать соглашения о выходе без личного одобрения диктатора Владимира Путина.

"Это усложняет выход банков с российского рынка. Окно для продажи активов понемногу закрывается", - добавил Энриа.

В настоящее время под наблюдением европейского регулятора остаются два банка с крупнейшими российскими активами - австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.