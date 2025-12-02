ЕЦБ отказался гарантировать "репарационный кредит" Украине под активы России, - FT

По данным журналистов, европейские чиновники обратились к ЕЦБ с просьбой выступить кредитором для бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся часть замороженных российских резервов.

План предусматривал, что ЕЦБ выступит как "последний кредитор" для Euroclear и предоставит гарантии ликвидности механизма. По замыслу эти средства можно было бы использовать для финансирования потребностей Украины после вторжения России.

Однако ЕЦБ, по словам источников издания, пришел к выводу, что такая схема выходит за пределы его мандата, так как по условиям договоров ЕС центральные банки не имеют права непосредственно финансировать государственные расходы или выступать гарантами таких займов.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Учитывая решение ЕЦБ, в руководстве ЕС заговорили о поиске других механизмов для финансирования Украины - в частности, возможные альтернативы "репарационному кредиту", или новые юридические формулы, которые бы позволили обойти правовые преграды.

Отметим, что общая сумма замороженных активов Центрального банка РФ в странах Запада составляет около 260 млрд евро, из которых 193 млрд хранятся на счетах Euroclear в Бельгии. Вопрос использования этих средств для поддержки Украины обсуждается в ЕС почти четыре года, но четкой договоренности до сих пор нет.