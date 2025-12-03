ЕЦБ не пойдет на нарушения ради репарационного механизма для Украины, - Лагард

Европейский центральный банк не может поддержать механизм репарационного кредита для Украины, если он потребует нарушения норм ЕС в отношении замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы ЕЦБ Кристин Лагард, которую цитирует Bloomberg .

"Я очень надеюсь, что мы сможем помочь Украине и профинансировать ее потребности, но не путем обхода Договора и не ценой финансовой стабильности", - подытожила она.

Также, по словам главы ЕЦБ, учреждение должно следить за соблюдением международного права, поскольку это влияет на доверие к еврозоне.

Лагард подчеркнула, что проект использования доходов от российских активов должен оставаться в пределах ответственности государств-членов.

"Мы должны уважать Договор Европы о функционировании Европейского центрального банка", - отметила она.

Во время слушаний в Европарламенте Лагард напомнила депутатам, что ЕЦБ должен действовать исключительно в рамках соглашений Европейского Союза.

Замороженные активы РФ для Украины

Ранее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники писало, что Европейский центральный банк отказался поддержать идею так называемого репарационного кредита для Украины на 140 млрд евро.

По данным журналистов, европейские чиновники обратились к ЕЦБ с просьбой выступить кредитором для бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся часть замороженных российских резервов, и предоставить гарантии ликвидности механизма. Эти средства можно было бы использовать для финансирования потребностей Украины.

Однако ЕЦБ решил, что это выходит за пределы его мандата, поскольку по условиям договоров ЕС центральные банки не имеют права непосредственно финансировать государственные расходы или выступать гарантами таких займов.

Также премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял, что план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.

Соединенные Штаты выступили за возвращение замороженных в странах Евросоюза российских активов Москве после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.