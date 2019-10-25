Цієї зими не планується підвищення цін на електроенергію, - Герус

Цієї зими підвищення цін на електроенергію в Україні не планують. Про це повідомив голова комітету Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна".

Герус стверджує, що, незважаючи на монополістів, ціни підвищувати не збираються.

"Ми цієї зими підвищувати ціни під впливом монополістів не будемо", - заявив Герус.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що тарифи на електрику для населення можуть зрости лише після підвищення тарифів для олігархів. Водночас, з його слів, підвищення тарифів на електрику для населення можливо через інфляцію.

Цього тижня до Верховної ради мають внести законопроект про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), який, зі слів Геруса, вже обговорили з Енергетичним співтовариством.