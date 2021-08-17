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СБУ провела антитерористичні навчання в Умані перед приїздом хасидів

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Вівторок 17 серпня 2021 12:03
СБУ провела антитерористичні навчання в Умані перед приїздом хасидів Фото: в Умані СБУ провела навчання перед паломництвом хасидів (ssu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Служба безпеки України (СБУ) провела антитерористичні навчання в Умані перед приїздом хасидів-паломників. В ході тренувань "терористи" нібито "замінували" 9-поверховий готель на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За легендою, "терорист" забарикадувався в одному з номерів.

Зловмисники нібито хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн.

Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних.

Спецпризначенці СБУ провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження і затримали "терористичну групу".

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Державної служби надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

Основним завданням, яке стояло перед учасниками, було відпрацювання алгоритму взаємодії суб’єктів антитерористичної діяльності для ефективного реагування на загрози терористичного й диверсійного характеру під час масових заходів.

Фото: СБУ провело антитерористичні навчання в Умані (ssu.gov.ua)

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