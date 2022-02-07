Не в цьому році. Кузін розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим

Маска захищатиме навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій. В цьому році масковий режим, навряд чи, скасують.

На запитання про те, яка імовірність того, що наприкінці цього року в Україні скасують масковий режим, він відповів: "Мені здається, що цього не станеться". Втім, за його словами, маски не залишиться назавжди.

"Якщо йтиметься про ендемічність коронавірусної хвороби, то зобов’язання використовувати маску в замкнених приміщеннях можуть відмінити. Але подивімось, наприклад, на країни Азії, де (ще до пандемії) носили маски в метро чи іншому транспорті. В умовах скупчення людей вони добре захищають від вірусних інфекцій", - сказав Кузін.

Така загальна рекомендація залишиться, хоча вже й без якоїсь адміністративної відповідальності за її невиконання, додав він.