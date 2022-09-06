"Це все, друзі". Джонсон виступив із прощальною промовою

"Ну от і все, друзі", - так почав свій виступ Джонсон, після чого подякував присутнім за те, що прийшли послухати його та підкреслив, що нове змагання за лідерство в Консервативній партії було "несподіваною естафетою, правила якої змінили на півдорозі".

У своїй промові він, зокрема, перерахував свої досягнення як прем'єр-міністра, подякував міністрам за роботу з Brexit, за оперативне розгортання кампанії з COVID-вакцинації під час пандемії, а також за ефективне протистояння російському диктатору Володимиру Путіну.

Також Джонсон вдався і до емоційних висловлювань, порівнявши себе із "ракетою-носієм".

"Зараз я як одна з тих ракет-носіїв, яка виконала свою функцію, і тепер я м’яко повертатимуся в атмосферу і невидимо спущуся на воду в якомусь віддаленому і непримітному куточку Тихого океану", - сказав він.

Крім того, Джонсон заявив, що не втручатиметься в новий уряд на чолі з Ліз Трасс і висловив переконання, що Путін одержить поразку.

"Якщо Путін думає, що він може досягти успіху, шантажуючи та залякуючи британський народ, то він цілковито помиляється. Новий уряд Британії виведе країну з цієї кризи (енергетичного шантажу РФ - ред.)", - підкреслив він.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Рішення було прийнято після низки відставок в уряді, викликаних скандалом із заступником головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті Громад Крісом Пінчером.

Додамо, вчора, 5 вересня, у Великобританії обрали нового прем'єр-міністра країни. Нею стала чинна глава МЗС Британії Ліз Трасс, а вже сьогодні королева Єлизавета II затвердить її призначення.

Детальніше основні висловлювання Трасс про Україну та чи вплине зміна прем'єра на підтримку з боку Лондона - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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