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"Це не "спецоперація", а жорстка війна". Нове перехоплення розмови окупанта із сином

Фото: нове перехоплення розмови окупанта із сином (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський окупант у розмові з сином зізнається, що "це не "спецоперація", тут жорстка війна", а самі російські солдати "тут м'ясо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта із родичем Головного управління розвідки.

За словами росіянина, їх позиції "роз*бали на шматки", а від його підрозділу залишилася лише половина - "кожен другий уже поранений".

За словами окупанта, дійшло до того, що російських солдатів вбивають у той час, коли вони сплять, вночі.

"У зв'язку трьох порізали наших, вночі підкралися. Сьогодні вісім ї*нули, прямо уві сні...", - додає він.

Як повідомлялося, раніше з перехоплення ГУР стало відомо, що російські солдати намагаються втекти з поля бою, але їх розстрілюють свої військові.

Нагадаємо, що раніше ГУР Міністерства оборони України публікувало перехоплення розмови російських військових. З розмови стає зрозуміло, що окупанти не розуміють цілей кремлівської "спецоперації" в Україні.

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Війна в Україні